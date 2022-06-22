"Предателей догнала карма": ВСУ ликвидировали двух захватчиков из Донецка

Артём Рассказов и Владлен Иванов являются псевдолейтенантами, а также выпускниками созданного оккупационными властями ДонВОКУ в городе Донецк.
Вооруженные силы Украины ликвидировали двух оккупантов, которые воевали за Россию, при этом сами были родом из оккупированного Донецка.
О ликвидации оккупантов сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Twitter.
В частности, наши защитники уничтожили Рассказова Артёма и Иванова Владлена.
"Иванов Владлен, псевдолейтенант, выпускник созданного окупационными властями ДонВОКУ в г. Донецк. Предателя догнала карма", - написал Штефан.
"Рассказов Артём, псевдолейтенант, выпускник созданного окупационными властями ДонВОКУ в г. Донецк", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали майора Шабалина. Он был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.
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