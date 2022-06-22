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В Украине уничтожен оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы

22 июня 2022, 08:33

ВСУ продолжают ликвидировать российских захватчиков. Очередным "грузом 200" стал майор Шабалин. Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы.

Майор Шабалин убит на войне в Украине
Майор Шабалин убит на войне в Украине / Фото t.me/a_shtirlitz

Вооруженные силы Украины ликвидировали сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии майора Шабалина.

Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 21 июня, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Шабалин был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.

Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы – чтобы попасть в Украину и тут умереть, он преодолел 6 тысяч км.

"Майор Шабалин из Пий-Хема преодолел около 6 тысяч км, чтобы официально денацифицироваться и демилитаризоваться", – написал Штефан.

Майор Шабалин
Майор Шабалин вернется домой как "груз 200" / Фото t.me/a_shtirlitz

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ.

Также украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".

Ранее ​под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

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