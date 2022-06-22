В Украине уничтожен оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы

ВСУ продолжают ликвидировать российских захватчиков. Очередным "грузом 200" стал майор Шабалин. Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы.
Вооруженные силы Украины ликвидировали сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии майора Шабалина.
Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 21 июня, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Шабалин был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.
Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы – чтобы попасть в Украину и тут умереть, он преодолел 6 тысяч км.
"Майор Шабалин из Пий-Хема преодолел около 6 тысяч км, чтобы официально денацифицироваться и демилитаризоваться", – написал Штефан.
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ.
Также украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".
Ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".
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