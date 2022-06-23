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Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России

23 июня 2022, 08:05

Более того, нахальный оккупант Олег Добров публично говорил, что русским оккупантам в боях против украинской армии погибнуть совершенно нереально.

Билеты, армия
Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России / ua.depositphotos.com

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украины. "Задхвухсоченного" звали Олегом Добровым. Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

Ранее Добров (родом из глубинки ‒ Новосибирской области) в социальных сетях бахвалился ‒ мол, в роте, где служат его друзья, потерь нет, а есть только раненые, ведь "Россия уже практически победила".

"Если меня вдруг каким-то образом замочит украинская армия, которая отступает везде, я официально разрешаю помочиться на мою могилу. Потому что я буду конченым неудачником", – писал агрессор в соцсетях.

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Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.

В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.

Позднее Штефан писал - украинские бойцы уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев.

По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).

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Автор: Егор Бунин
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