ВСУ "задвухсотили" офицера оккупантов, который мечтал "устроить Бучу" по всей Украине

Оккупант Виктор Булатов / скриншот из видео

Бойцы ВСУ в жестком сражении с русскими агрессорами ликвидировали старшего лейтенанта-десантника Виктора Булатова ‒ того, который призывал "устроить Бучу от Харькова до Львова".

Он был родом из Архангельска. Его смерть подтвердил местный губернатор Александр Цыбульский в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что 27-летний захватчика оккупанты посмертно наградили "Орденом мужества".

"В 2014 году он был призван в соединение ВДВ РФ города Рязани и направлен в разведывательно-десантную роту в Тулу. В мае 2020 года успешно окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова", – написал Цыбульский.

18 мая в своем аккаунте в этой же соцсети Булатов, публикуя снимок с мерзкой улыбкой, цинично призывал: "Даешь Бучу в каждый город от Харькова до Львова!".

Но уже 29 мая украинские бойцы успешно его ликвидировали.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что о ликвидации ВСУ высокопоставленного оккупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало известно в воскресенье, 5 июня.

"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ – "элитную" часть – бросить в наступление. Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. И это далеко не первый такой случай. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

До того офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.

В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.

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