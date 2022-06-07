Пытался гнать элитных ВДВшников в бой: Арестович рассказал о смерти генерала Кутузова

Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку.
У российского командования значительные проблемы, поскольку рядовые военные отказываются идти в наступление.
Российский генерал-майор Роман Кутузов погиб на поле боя, заставляя своих подчиненных идти в атаку, рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.
"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ – "элитную" часть – бросить в наступление. Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. И это далеко не первый такой случай. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал Арестович.
Отметим, что в ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерал-майора Романа Кутузова. О гибели высокопоставленного рашиста стало известно в воскресенье, 5 июня.
Читайте такжеВ России подтвердили ликвидацию ВСУ летчика и генерала оккупантов БоташеваВ управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что он был командующим 1 армейским корпусом "ДНР".
Как сообщил журналист Роман Цимбалюк, он не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с понимаем того, какие будут потери.
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