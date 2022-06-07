Сработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на Донбассе

Украинские войска ликвидировали двоих российских оккупантов в Марьинке / Скриншот видео 54-й Омбр

В Марьинке Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали двоих военных армии России. Они подорвались на минах-ловушках, установленных на дороге украинскими разведчиками. Об этом сообщает пресс-служба 54-й Отдельной механизированной бригады.

В сообщении бригады в социальной сети Facebook говорится о том, что двое российских солдат были ликвидированы в Марьинке Донецкой области. Сработали мины-ловушки, предварительно установленные украинскими разведчиками на дороге.

Читайте такжеСпецназовцы нашли, артиллерия уничтожила: ликвидация новейшей станции связи армии РФ попала на видео"Продолжаем показ вояжа незваных "туристов" в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной "строительной" бригады. Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился, не любит украинская земля непрошеных "туристов", - подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины

Армия Украины ведет контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные подразделения достигли успеха в северном направлении. Они освободили более 20 населенных пунктов. ВСУ двигаются дальше и идут к югу региона.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Российские войска накопили силы и перешли в наступление на трех участках.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для перехода в масштабное контрнаступление нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Другие новости: