В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев / коллаж ua.depositphotos.com и А.Штефан

Украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины). Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал блогер и полковник ВСУ Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

"При возвращении обратно в Украину официально "денацифицирован" и "демилитаризован"", – написал Штирлиц.

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Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва

До того Штефан писал - украинские бойцы уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев.

По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).

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