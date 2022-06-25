УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

25 июня 2022, 11:22

В Украине ликвидировали российского летчика - пилота транспортно-боевого вертолета Ми-35 майора Николая Бугая - причем уроженца Черкасской области.

русские, груз200
В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев / коллаж ua.depositphotos.com и А.Штефан

Украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины). Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал блогер и полковник ВСУ Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

"При возвращении обратно в Украину официально "денацифицирован" и "демилитаризован"", – написал Штирлиц.

Читайте такжеВоины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии

Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва

До того Штефан писал - украинские бойцы уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев.

По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Анатолий Штефан новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:49

Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы

11:47

Читала книжку на пороге: оккупанты убили 8-летнюю девочку на ХарьковщинеВидео

11:42

Не раскол среди башен Кремля: эксперт назвал фактор, который ускорит завершение войны РФ в УкраинеВидео

11:41

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

11:22

В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

Реклама
11:03

Украина получит 18 боевых кораблей и катеров: в США пролили свет на новый траншВидео

10:47

Когда произойдет перелом в войне в пользу Украины - ответ экспертаВидео

10:31

В НАТО назвали самый вероятный вариант завершения войны в УкраинеВидео

10:08

Гороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шансВидео

10:03

Силы вторжения РФ на Донбассе возглавил известный своей жестокостью генерал Суровикин

10:02

С контрнаступлением Украине придется ждать до осени - военный эксперт Александр Мусиенко

10:00

Уничтожены 8 БМП и склад боеприпасов: украинская авиация метко "отработала" по оккупантахВидео

09:37

Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую и Луганскую областиВидео

09:22

Оккупанты выпустили по Украине более 40 ракет: взрывы прозвучали в шести областяхВидео

09:15

ВСУ остановили наступление врага под Бахмутом и на Харьковщине – ГенштабВидео

09:06

Ракетный удар по Львовщине: РФ выпустила по области 6 ракет, из них четыре "прилета"Видео

08:38

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новостиВидео

08:33

Оккупанты выпустили 24 ракеты по военным объектам возле ЖитомираВидео

08:30

Дома в халатах и с обогревателями: что ждет Украину зимоймнение

08:10

Оккупанты отошли с потерями: на Юге ВСУ отбили две атаки РФ и ударили по врагу авиацией

Реклама
08:00

День таможенника Украины – поздравления, красивые открытки и душевные картинки к празднику

07:11

Что нельзя делать и говорить при мужчине: ТОП-5 самых громких "нет"

07:05

Астрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждомуВидео

07:00

День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

06:36

Российскую армию ждет новый адмнение

06:33

Когда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политологВидео

05:50

За доллар - 45 гривен: украинцам раскрыли худший сценарий девальвацииВидео

05:21

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

05:20

Самое вкусное царское варенье из черешни за 20 минут: простой рецептВидео

05:03

18-летняя дочь Хайди Клум показала пляжный образ в крошечном бикини

05:00

Правила, которые должен знать каждый водитель: как правильно сидеть за рулем

04:33

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева в белом топе и мини-шортах пустилась в пляс

04:09

Звезда Голливуда Шэрон Стоун призналась, что пережила 9 выкидышей

04:02

Дело 20-ти минут: как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни

03:42

Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии из-за ультиматумов Путина - оппозиционерВидео

03:20

Военный эксперт рассказал, как мирным жителям можно спастись от артиллерийских обстреловВидео

03:11

Светлана Лобода похвасталась красавицей-сестрой: "Моя милая сестренка выросла"

03:10

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

02:40

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали опасные датыВидео

02:04

Женский гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Тельцам – важные сны, Львам – заговор, Козерогам – деньги

Реклама
01:32

Политолог объяснил, что Путин сочтет победой в войне против УкраиныВидео

00:51

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

Наталья Могилевская рассказала о необычной клятве, которую сдерживает уже 25 лет

24 июня, пятница
23:54

России некого бросать на "освобождение" Донецкой области - АрестовичВидео

23:46

Не узнать: солистка Go-A кардинально сменила имидж

23:33

Минус 10 кг: Ким Кардашьян похвасталась тончайшей талией

23:21

Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направленииВидео

23:09

Денис Повалий пошутил по поводу возможного распада России

22:58

У Зеленского назвали главную причину отвода войск из-под ЛисичанскаВидео

22:44

"Боится собственной тени": в сети появилась информация о дочери Путина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять