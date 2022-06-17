Настигла карма: ВСУ ликвидировали оккупанта, который называл себя "хозяином" украинцев

ВСУ ликвидировали оккупанта, который называл себя "хозяином" украинцев / УНИАН, скриншот

ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Арбузова, который перед поездкой на войну обещал стать "новым хозяином" Украины.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан, до начала вторжения россиянин делал оскорбительные публикации в соцсетях.

"Еврогейцы, заранее учим русский язык, будете встречать своих новых хозяев!" – писал он в сети.

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Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

Также сообщалось, что украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

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