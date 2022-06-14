Никаких важных дел больше: в Украине ликвидировали русского прокурора-полковника

По состоянию на середину июня 2022 года воины ВСУ ликвидировали уже более 32,5 тысячи солдат и офицеров-оккупантов, говорят в украинском Генштабе.
Бойцы ВСУ уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев. Об этом сообщил известный блогер и офицер украинской армии Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.
По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).
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Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.
В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.
Позднее стало известно, что бойцы ВСУ в жестком сражении с русскими агрессорами ликвидировали старшего лейтенанта-десантника Виктора Булатова ‒ того, который призывал "устроить Бучу от Харькова до Львова".
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