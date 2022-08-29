На Юге авиация уничтожила десятки оккупантов, "Ураган" и "Панцирь" врага

28 августа авиация ВСУ нанесла восемь ударов / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли восемь ударов авиацией в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового на Юге и уничтожили живую силу и технику врага.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра ликвидирован 41 российский оккупант. Также уничтожено много техники оккупантов, а именно:

2 беспилотных летательных аппарата;

танк Т-72;

РСЗО "Ураган";

зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";

самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";

станцию радиоэлектронной борьбы;

6 единиц авто-бронетехники.

Как сообщал Главред, защитники Украины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. Был уничтожен склад боеприпасов, также ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту врага.

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23 августа ВСУ уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке, а также подтвердили поражение двух мостов на юге. Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.

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