На Юге авиация уничтожила десятки оккупантов, "Ураган" и "Панцирь" врага

Защитники Украины продолжают мощно бить по российским оккупантам на Юге. 28 августа ВСУ нанесли восемь ударов авиацией.
Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли восемь ударов авиацией в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового на Юге и уничтожили живую силу и технику врага.
Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра ликвидирован 41 российский оккупант. Также уничтожено много техники оккупантов, а именно:
- 2 беспилотных летательных аппарата;
- танк Т-72;
- РСЗО "Ураган";
- зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";
- самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 6 единиц авто-бронетехники.
Как сообщал Главред, защитники Украины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. Был уничтожен склад боеприпасов, также ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту врага.
23 августа ВСУ уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке, а также подтвердили поражение двух мостов на юге. Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.
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