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На Юге авиация уничтожила десятки оккупантов, "Ураган" и "Панцирь" врага

29 августа 2022, 06:36

Защитники Украины продолжают мощно бить по российским оккупантам на Юге. 28 августа ВСУ нанесли восемь ударов авиацией.

авиация, ВСУ
28 августа авиация ВСУ нанесла восемь ударов / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли восемь ударов авиацией в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового на Юге и уничтожили живую силу и технику врага.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра ликвидирован 41 российский оккупант. Также уничтожено много техники оккупантов, а именно:

  • 2 беспилотных летательных аппарата;
  • танк Т-72;
  • РСЗО "Ураган";
  • зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";
  • самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 6 единиц авто-бронетехники.

Как сообщал Главред, защитники Украины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. Был уничтожен склад боеприпасов, также ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту врага.

Видео дня

23 августа ВСУ уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке, а также подтвердили поражение двух мостов на юге. Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.

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