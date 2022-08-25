ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, уничтожен склад боеприпасов

ВСУ ударили по Каховскому мосту / Фото УНИАН, Укргидроэнерго

Защитники Украины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. Был уничтожен склад боеприпасов, также ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту врага.

Как сообщает Оперативное командование Юг, украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружению и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.

Потери россиян составили:

12 солдат;

3 единицы бронированной автотехники;

склад боеприпасов.

"Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы", - добавили в ОК Юг.

Как сообщал Главред, 12 августа в отчете аналитиков Института изучения войны говорилось, что Вооруженные силы Украины разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Силы обороны Украины во вторник вечером 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.

Представительница сил Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

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