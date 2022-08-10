ВСУ ударом с HIMARS сделали непригодным для использования Каховский мост в Херсонской области

ВСУ сделали непригодным для использования Каховский мост на Херсонщине/ Telegram Подоляк, Геращенко

Каховский мост, расположенный вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области? был выведен из строя после точных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Теперь мост непригоден для использования. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили в Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост стал непригодным к использованию", – отметили в ОВА.

Удар ВСУ по Каховскому и Антоновскому мостам

Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Затем стало известно, что в районе моста у Каховской ГЭС ударом HIMARS поврежден железнодорожный путь. Там образовалась огромная трехметровая воронка. Также было повреждено автомобильное полотно и уничтожен российский ЗРК Панцирь.

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупантам атака ВСУ на Каховский мост грозит окончательным разрушением логистических связей их Херсонской группировки.

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