ВСУ ударом с HIMARS сделали непригодным для использования Каховский мост в Херсонской области

После того, как украинские воины метко ударили по мосту, он был выведен из строя.
Каховский мост, расположенный вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области? был выведен из строя после точных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
Теперь мост непригоден для использования. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", – говорится в сообщении.
Эту информацию также подтвердили в Херсонской областной военной администрации (ОВА).
"ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост стал непригодным к использованию", – отметили в ОВА.
Удар ВСУ по Каховскому и Антоновскому мостам
Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
Затем стало известно, что в районе моста у Каховской ГЭС ударом HIMARS поврежден железнодорожный путь. Там образовалась огромная трехметровая воронка. Также было повреждено автомобильное полотно и уничтожен российский ЗРК Панцирь.
Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупантам атака ВСУ на Каховский мост грозит окончательным разрушением логистических связей их Херсонской группировки.
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