"ВСУ по ночам нас вырезают": оккупант жалуется, что у них куча 200-х и каждый второй – ранен

Российские военные/ Reuters, Радио Свобода

Оккупант пожаловался сыну по телефону, что российское войско ежедневно не досчитывается личного состава из-за точных атак бойцов Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что в рядах захватчиков много 200-х и 300-х. Ранения получил каждый второй оккупант. Разговор отца-захватчика со своим сыном перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Разбили [неценз.] нас на куски. Куча 300-х в нас. Каждый второй ранен. Половина нас здесь осталась. Танком разбили [неценз.]", – рассказывает оккупант.

Он признал, что это не так называемая "спецоперация", как ее позиционирует страна-агрессор Россия, а настоящая жестокая война.

Также захватчик рассказал сыну, что вблизи места, где они находятся, якобы с украинской стороны работают "спецы-поляки".

"Спецы-поляки приехали. Наемники. Сколько народу положили. У нас спецов порезали. Ночью подкрались. Сегодня восьмерых убили [неценз.] во сне, потом еще двоих. Я говорю, здесь жесткая война, а не "спецоперация". Мы здесь мясо", – жалуется российский захватчик.

Ранее военный эксперт Петр Черник отмечал, что с приближением осени может начаться оперативная пауза, ведь когда начнутся сильные дожди, двигаться военной техникой станет труднее. Эта оперативная пауза может длиться пол года, а может и больше.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что взрывы в Новофедоровке в оккупированном Крыму могут стать неким символом перелома войне. Они означают другой стратегический формат военного противостояния между Украиной и РФ в дальнейшем.

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