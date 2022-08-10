"Продлится пол года": эксперт сказал, когда на фронте начнется оперативная пауза

Эксперт сказал, когда на фронте начнется оперативная пауза/ Генштаб ВСУ

На фронте с приближением осени может начаться оперативная пауза, ведь когда начнутся сильные дожди, двигаться военной техникой станет труднее.

Межсезонье осень и весна обычно затрудняют любое передвижение войск. Поэтому военные действия осенью могут затормозиться, нынешняя фаза войны затихнет, но не отменится. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, сообщает "24 канал".

"Мы это уже прошли в начале войны, ведь русские вторглись в Украину гигантскими колоннами, и это помогло нам их уничтожать. Противник, скорее всего, выставит мощные огневые артиллерийские рубежи, ибо ствольной артиллерии у них еще много. Россия имеет около 5 тысяч рабочих стволов, а снарядов к ним – фактически безлимит", – отмечает эксперт.

По его словам, невозможно предсказать, какой будет оперативная пауза. Однако она может затянуться надолго, даже на пол года или больше.

"Наверное, в это время произойдет настоящая оперативная пауза. Какой она будет – предсказать почти невозможно. Может продлится пол года, может больше. И многие эксперты думают так же", – говорит Черник.

Также он отметил, что эта оперативная пауза будет касаться в основном российских оккупантов, а вот для украинцев может как раз осенью заработать ленд-лиз. И тогда 25 до 35 единиц высококачественной авиации, которую мы получим, могут помочь Вооруженным силам Украины переломить линию фронта.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада снова продлит срок действия военного положения в Украине на ближайшем пленарном заседании. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что взрывы в Новофедоровке в оккупированном Крыму могут стать неким символом перелома войне. Они означают другой стратегический формат военного противостояния между Украиной и РФ в дальнейшем.

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