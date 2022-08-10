Символ перелома в войне: Маломуж объяснил, как взрывы в Крыму поспособствуют скорой победе Украины

Взрывы в Крыму показали незащищенность российской военной машины, считает Николай Маломуж / Фото УНИАН, Telegram

Взрывы в Новофедоровке в оккупированном Крыму могут стать неким символом перелома войне. Они означают другой стратегический формат военного противостояния между Украиной и РФ в дальнейшем. Кроме того, Кремль получил четкий сигнал, что Украина больше не будет прощать ударов по своим территориям и будет наносить ответные удары. Об этом заявил Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, взрывы, прогремевшие на военном аэродроме в Сакском районе, показали, что те объекты, которые Россия использовала против Украины не являются гарантированно защищенными российским ПВО и могут быть поражены новейшими украинскими средствами с соответствующей дальностью.

"Даже если взрывы на военном объекте в Новофедоровке были вызваны не ракетным ударом с нашей стороны (этого же не подтвердили ВСУ), а это была грамотно осуществленная специальная операция по подрыву объекта и боевого снаряжения, это свидетельствует о начале активной фазы борьбы даже в тылу врага (…) Данная ситуация дала понять, насколько на самом деле российская военная машина не защищена, и для нее существуют угрозы на любой территории", - объяснил Маломуж.

По его словам, первые взрывы в Крыму означают другой стратегический формат военного противостояния в дальнейшем.

"Это меняет парадигму не только защиты Украины, но и возможных стратегических действий, особенно на востоке страны, где мы можем начинать наступательную операцию, уничтожая инфраструктуру врага, например, мосты, пути сообщения, склады боеприпасов, штабы. Именно при таких обстоятельствах может начаться перелом в войне. Поэтому взрывы в Новофедоровке могут стать неким символом перелома", - добавил военный.

Кроме того, взрывы на аэродроме в Новофедоровке имеют большое морально-психологическое значение. Во-первых, наши союзники видят, что Украина переходит к активной фазе и добивается определенных успехов. Во-вторых, это поднимает дух самих украинцев, а главное – военнослужащих ВСУ, которые давно ждут таких операций.

"Можем надеяться, что взрывы в Новофедоровке станут началом серии аналогичных взрывов на аэродромах, складах, полигонах, пусковых площадках баллистических ракет, а также будут способствовать наступательной операции ВСУ. Все это создаст предпосылки для нашей победы в ближайшее время", - сказал генерал.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальные версии "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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