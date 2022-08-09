'Есть две версии': Арестович допустил удары по Крыму из украинского оружия

Арестович о взрывах в Крыму / фото ОП, Фокус

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.LIVE перечислил две неофициальных версии сегодняшний "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму.

По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

Вторая версия Алексея Арестович состоит в том, что в Крыму сегодня "работали украинские партизаны".

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

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