Шел 6-й месяц войны: матери российских солдат требуют не забирать сыновей на фронт

Матери российских солдат / скриншот

В России матери военнослужащих-оккупантов запаниковали из-за больших потерь путинской армии и обратились в Государственную думу.

Они попросили ввести ограничения и не отправлять на войну в Украине больше одного члена семьи, говорится в письме "Комитета солдатских матерей" из Краснодарского края, фото которого появилось в соцсетях.

В нем женщины обратили внимание властей на то, что очень часто украинские защитники ликвидируют сразу двух или более членов одной семьи.

Матери надеются, что в Государственной думе, которая единогласно поддержала войну в Украине, обеспокоятся и сделают что-то, чтобы "не допустить увеличения потерь личного состава". В частности, женщины просят ввести законодательный запрет забирать на войну, к примеру, и отца, и сына

Обращение / скриншот

В сети женщина привела пример знакомой, оба сына которой погибли, поехав воевать на чужую землю.

"Просто почувствуйте боль родных", – написала автор поста.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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