ВСУ перехватывают инициативу в войне: эксперт назвал 3 причины, почему оккупанты "тормозят наступление"

Эксперт назвал 3 причины, почему оккупанты "тормозят наступление"/ Генштаб ВСУ

Российская армия в последнее время забуксовала с наступлением, они уже не ведут таких активных действий, как примерно два месяца назад.

На юге Украины оккупанты преимущественно только ведут оборону. На Донбассе можно заметить наступательную активность захватчиков возле Бахмута и Авдеевки, под Славянском наступление уже слабее. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире ТСН.

По его словам, наступление россиян замедлилось по трем причинам:

ВСУ избрали удачную тактику и уже частично смогли истощить силы российских оккупантов. Меткими ударами украинских Вооруженных сил удалось нарушить логистическое обеспечение захватчиков. Так, только за прошедшие три недели россияне потеряли более 50 складов и арсеналов с оружием. ВСУ постепенно перехватывают инициативу в войне благодаря дальнобойным системам артиллерии и реактивным системам залпового огня, которые дает нам Запад.

"Это еще не победа, но мощный сигнал к тому, что, как минимум, крупные наступательные действия российских сил удается останавливать. И это важно", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что удар по аэродрому в оккупированном Крыму был лишь первым шагом и своеобразным "анонсом" для российских захватчиков, что будут и следующие удары. Основной целью является Крымский мост.

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