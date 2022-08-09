У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

Владимир Путин увидел в РФ проблемы с алкоголизмом и бедностью / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, в армии которого руководство борется с алкоголизмом солдат, открыл глаза и увидел, что в России высокий уровень алкоголизации населения. Он назвал это "острой проблемой". Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

Путин говорит, что проблемы с алкоголем сильно ощущаются в городах, которые были основаны при градообразующем предприятии. А причиной алкоголизма он называет "низкие доходы".

"От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими мономистами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не надо ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать нечего, нужно заниматься самыми острыми проблемами", – говорит Путин.

В Росстате утверждают, что в первом квартале 2022 года 14,3% жителей России проживали за чертой бедности.

Напомним, пьяные чеченцы и буряты устроили перестрелку между собой. Все это произошло на этой неделе на территории Токмакского кузнечно-штамповом заводе. Конфликт между бурятами и чеченцами возник на национальной почве. Спор перерос в перестрелку. Точное количество раненых пока неизвестно.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

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