УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

9 августа 2022, 21:57

Путин назвал бедность и алкоголизм "острой проблемой".

Владимир Путин
Владимир Путин увидел в РФ проблемы с алкоголизмом и бедностью / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, в армии которого руководство борется с алкоголизмом солдат, открыл глаза и увидел, что в России высокий уровень алкоголизации населения. Он назвал это "острой проблемой". Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

Путин говорит, что проблемы с алкоголем сильно ощущаются в городах, которые были основаны при градообразующем предприятии. А причиной алкоголизма он называет "низкие доходы".

"От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими мономистами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не надо ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать нечего, нужно заниматься самыми острыми проблемами", – говорит Путин.

В Росстате утверждают, что в первом квартале 2022 года 14,3% жителей России проживали за чертой бедности.

Напомним, пьяные чеченцы и буряты устроили перестрелку между собой. Все это произошло на этой неделе на территории Токмакского кузнечно-штамповом заводе. Конфликт между бурятами и чеченцами возник на национальной почве. Спор перерос в перестрелку. Точное количество раненых пока неизвестно.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

Другие новости:

бедность Владимир Путин Россия алкоголизм
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:03

"Города утопают в трупах": россияне превратили Луганщину в руины, Попасную отстраивать не будут

21:57

У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

21:48

Появилось видео момента мощных взрывов на аэродроме в КрымуВидео

21:40

В Украине может прекратить работу главный производитель детского питания

21:38

Harpoon достанет до Крыма: военный эксперт назвал следующую цель ВСУВидео

Реклама
21:29

США помогут разминировать Украину: сколько денег дадут на подготовку саперов

21:17

Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовьВидео

21:17

Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – ЖдановВидео

20:52

По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York TimesВидео

20:51

Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в КрымуВидео

20:47

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФВидео

20:32

После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран ЗападаВидео

20:20

Мощный "прилет" по Крыму: перепуганный Аксенов сообщил о жертвеВидео

20:10

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

19:58

"Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа

19:57

"Все только начинается": Подоляк мощно высказался о "прилетах" по авиабазе в КрымуВидео

19:37

"Бавовна" в Крыму: что известно о ключевом аэродроме оккупантов в НовофедоровкеВидео

19:36

Война в Украине может закончиться до конца года: Жданов назвал главное условиеВидео

19:33

Актер-путинист Стивен Сигал приехал на Донбасс посмотреть на место убийства украинских пленных

Реклама
19:25

Напоминаем о запрете курения: в Минобороны с юмором отреагировали на взрывы в КрымуВидео

19:23

Большие неприятности и козни врагов: 2 знака зодиака ждут испытания до конца 2022 годаВидео

19:15

Запрет на въезд для россиян в западные страны должен быть тотальныммнение

19:10

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС: к этому причастны вагнеровцы - разведкаВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

18:59

"Пробили окно" в российском ПВО: эксперт объяснил удар по аэродрому РФ в КрымуВидео

18:46

"Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу

18:01

Удар по складам с БК и взлетной полосе: в РФ раскрыли детали взрывов в НовофедоровкеФотоВидео

18:00

"Кремлю приготовиться": Арестович отреагировал на удар по КрымуВидео

17:47

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

17:45

"Он все время пьян": бывший депутат Госдумы рассказал, как Путин за пьянство выгнал из премьеров Медведева

17:28

Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMSВидео

17:13

"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

17:06

"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и БрежневойВидео

16:57

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"Видео

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - ReutersВидео

16:44

У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км, она ударила ими по Крыму – АндрусивВидео

16:37

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

16:33

Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

16:28

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамствомВидео

Реклама
16:17

"Будут искать взаимопонимания": эксперт рассказал, как будут развиваться отношения США и КитаяВидео

16:12

Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение

16:08

Паника в Крыму: прогремели мощные взрывы на авиабазе оккупантов РФФотоВидео

16:06

"Нас быстро подожгут": Лукашенко истерично спрогнозировал ухудшение ситуации в БеларусиВидео

15:40

Жара +40 градусов: синоптик назвала области, которые раскалит до максимумаВидео

15:36

РФ не заплатила за транзит через Украину: нефтепровод Дружба остановленВидео

15:30

Потери ВСУ в войне против России снизились втрое: у Зеленского сделали заявление

15:10

Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

14:47

Зеленский может отправиться в Индонезию на саммит для личной встречи с Путиным - ПодолякВидео

14:44

Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук, они много общались перед войной: что о нем известноВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять