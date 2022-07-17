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Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17 июля 2022, 17:08

Между бурятами и чеченцами возник конфликт на национальной почве.

чеченцы и буряты
На Запорожье буряты и чеченцы устроить пьяную перестрелку / warfare.com.ua, скрин из видео

На территории Запорожской области оккупанты устроили пьяные разборки. Чеченцы и буряты напились и устроили перестрелку между собой. Об этом заявили в спецслужбах, сообщает 24 канал.

Все это произошло на этой неделе на территории Токмакского кузнечно-штамповом заводе. Конфликт между бурятами и чеченцами возник на национальной почве.

Спор перерос в перестрелку. Точное количество раненых пока неизвестно.

Следует отметить, что такими инцидентами российские оккупанты лишь помогают украинским защитникам, которые освобождают наши территории от вражеских солдат.

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Напомним, это уже не первый поединок между чеченцами и бурятами. В апреле вблизи Чернобаевки группа военных из Бурятии победила чеченских "тиктокеров". Военная разведка сообщала, что в огневом противостоянии между чеченцами и бурятами было задействовано около сотни российских солдат, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В селе Тарасовка, что в Запорожской области, российские оккупанты-кадыровцы заставляли российских оккупантов-бурятов мыть себе ноги - как правило, грязные, потные и вонючие.

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