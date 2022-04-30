"Не поделили награбленное": Арестович назвал победителей перестрелки между чеченцами и бурятами под Чернобаевкой

Арестович назвал победителей перестрелки чеченцев и бурятов под Чернобаевкой / скриншот

В массовой перестрелке между российскими оккупантами, произошедшей в ночь на 29 апреля во временно оккупированной Киселевке возле Чернобаевки, группа военных российской армии из Бурятии победила чеченских "тиктокеров".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live" отметил, что в это конфликте он был за бурятов.

"Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил, потому что это серьезные ребята... А кадыровцы – это тикток-войска. Если их не снимают, они дерутся очень плохо. Так вот, буряты – ребята простые, вдохновенные, они победили", – сказал Арестович.

По его словам, конфликт между российскими солдатами начался из-за несогласия с тем, "как делить награбленное" и "кто пойдет в первую линию дежурить".

Читайте такжеОккупант-тиктокер зафиксировал свою смерть на видеоПерестрелку между национальными группами в российской армии Арестович назвал свидетельством того, что война у них усиливает "только плохое".

"Усиление межнациональных конфликтов, деморализация, садизм и т.д. Надо понять очень простую вещь: всем этим людям обеспечено посттравматическое стрессовое расстройство, все они будут абсолютно деморализованы и вернутся в Россию, когда война закончится. Как вы думаете, что они принесут туда, где они живут?", - задал риторический вопрос советник главы ОПУ.

Ранее военная разведка сообщала, что в огневом противостоянии между чеченцами и бурятами было задействовано около сотни российских солдат, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Читайте также: