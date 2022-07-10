Жгут тела, избивают и насилуют: на Запорожье оккупанты доводят своих же солдат до суицида

На Запорожье оккупанты доводят своих же солдат до суицида / npr.org, Радио Свобода

В Запорожской области российские военные начали массово дезертировать из-за издевательства со стороны руководства. Многие оккупанты стреляют в себя же, есть случаи изнасилования солдат. Об этом рассказывают местные медики и жители, сообщает РИА Мелитополь.

Вчера жители Акимовки сообщили о том, что оккупанты разыскивали более 600 своих солдат-дезертиров, которые самовольно покинули расположение. Оккупанты проверяли документы местных жителей, обыскивали гаражи и брошенные дома.

Медработники рассказывают о том, что в начале июля в больницу попал российский солдат, которые из-за нежелания воевать в Украине выстрелил себе в голову. Он умер на следующий день.

Также известно о том, что российские командиры изнасиловали минимум троих своих солдат. Это они сделали за то, что оккупанты отказались выполнять приказы начальства. Их насиловали в помещении местной полиции.

По данным издания, российские военные сжигают трупы своих же солдат во дворе полицейского участка. Большинство из них были подвергнуты пыткам или казни за дезертирство, совершение разбоев и невыполнение приказов начальства.

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Напомним, ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в южном направлении продвигаются медленно, но уверенно.

Впоследствии в британской разведке сообщили, что украинская армия проводит ряд атак на запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма в Харьковской области.

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