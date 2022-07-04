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Карта боев в Украине от британской разведки: ВСУ давят врага под Запорожьем и под Изюмом

4 июля 2022, 17:34

В то же самое время, говорят британские разведчики, Россия продолжает стягивать силы в тоже город и на Донбасс, в том числе и с русской территории.

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов
ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов / Генштаб ВСУ, скрин

Министерство обороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 4 июля. Об этом сообщается на странице британского военного ведомства в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", ‒ говорят разведчики.

Судя по карте, украинская армия на данный момент проводит ряд атак на Запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма (Харьковская область).

Напомним, ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в южном направлении продвигаются медленно, но уверенно.

"На остальной территории у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", - сказала она.

Позднее западное издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки утверждало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона. Но ожидается, что бои за город с русскими оккупантами будут очень тяжелыми.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины британская разведка
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