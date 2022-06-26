Новая карта боев в Украине от британской разведки: враг занял Северодонецк, а ВСУ возле Херсона

Враг занял Северодонецк, а ВСУ возле Херсона - новая карта / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Во всемирной Сети появились очередные карты жестоких боев в Украине между ВСУ и российскими войсками по состоянию на 26 июня. Соответствующее сообщение со ссылкой на данные британской разведки на своей странице в сервисе микроблогов Twitter Министерство обороны Великобритании.

Согласно карте, российские оккупанты заняли город Северодонецк (Луганская область). И в этом самое время бойцам Вооруженных сил Украины удалось проломиться к занятому российской армией Херсону.

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Напомним, ранее военная разведка Великобритании сообщала о том, что в командовании армии РФ пересмотрели свой ближайшие цели на Донбассе. Следующей целью оккупантов после Северодонецка может стать Краматорск.

В то же время разведка считает, что это лишь одна из нескольких задач, которые хочет выполнить Россия, чтобы оккупировать весь Донбасс.

Позднее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка в направлении Лисичанска, откуда продолжат оборону.

"Действия, происходящие в районе Северодонецка – это тактическая перегруппировка наших войск. Это уход на выгодные позиции для получения тактического преимущества", – отметил Буданов.

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