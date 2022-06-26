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В британской разведке рассказали о планах оккупантов после захвата Северодонецка

26 июня 2022, 10:24

Российская армия нацелилась на очередной город на Донбассе.

российские военные, оккупанты
В британской разведке рассказали о планах оккупантов после захвата Северодонецка/ Reuters, Радио Свобода

В командовании армии РФ пересмотрели свой ближайшие цели на Донбассе. Следующей целью оккупантов после Северодонецка может стать Краматорск.

Военная разведка Великобритании в Twitter сообщает, что захват Россией города Северодонецк является значительным достижением в рамках захватнической цели на Донбассе. Отмечается, что населенный пункт был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.

В то же время разведка считает, что это лишь одна из нескольких задач, которые хочет выполнить Россия, чтобы оккупировать весь Донбасс.

Так, к ним относятся наступление на крупный промышленный центр Краматорск. Таким образом российские оккупанты намерены обеспечить безопасность основных путей снабжения города Донецк.

ВСУ отошли из Северодонецка

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сказал о том, что украинским военным была дана команда отойти от своих позиций в Северодонецке. Он отметил, что войска РФ 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Читайте также"Отступление перед контрнаступлением": в разведке объяснили, почему ВСУ оставили СеверодонецкЖурналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка. По его словам, выход – вынужденная мера. Сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а все эстакады вокруг города уже взорваны.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник 24 июня сказал, что Северодонецк остается самой горячей точкой на фронте. Ведомство не комментирует информацию о выходе ВСУ из города. Он призвал не распространять сведения по этому вопросу.

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