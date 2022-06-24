ВСУ придется отвести военных от Северодонецка – Гайдай

Украинским воинам уже дали соответствующую команду, они покинут город.
Украинским военным приказали отходить от Северодонецка на Луганщине, ведь нет смысла оставаться на разбитых позициях – из-за этого растет количество погибших.
О таком решении сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты обстреливали город практически ежедневно на протяжении четырех месяцев, и сейчас в Северодонецке совсем уничтожена инфраструктура, повреждены или разрушены 90% зданий.
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Автор: Алёна Воронина