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ВСУ вышли из окружения под Северодонецком: в МВД раскрыли детали

23 июня 2022, 23:08

Об успешных действиях бойцов ВСУ сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

ВСУ
/ Генштаб ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующий пост он написал в Telegram.

"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", — написал он.

Обратим внимание, что ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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