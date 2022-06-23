ВСУ вышли из окружения под Северодонецком: в МВД раскрыли детали

Об успешных действиях бойцов ВСУ сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.
Подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующий пост он написал в Telegram.
"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", — написал он.
Обратим внимание, что ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.
Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.
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