"Покрошили" взвод оккупантов: 20-летний боец НГУ рассказал о боях за Северодонецк

Станислав "Айкос" / Скриншот

Житель Полтавы 20-летний Станислав на фронте является командиром отделения "Легиона Свобода". Он не имел никакого опыта военной службы до 24 февраля.

В интервью журналисту Юрию Бутусову он рассказал о том, как попал на войну и о том, как изменилась его жизнь.

Теперь в составе бригады Нацгвардии 3018 он постоянно принимает участие в контактных боях на близких дистанциях на важнейших позициях.

Отметим, что сейчас он уже командир отделения, у добровольцев это возможно только за признание боевых и лидерских качеств.

Парень родился и жил в Полтаве, где получил профессию строителя. Станислав рассказал, что к войне относился к жизни не серьезно - только гулял и развлекался, даже был отчислен из техникума. В начале февраля парень переехал из Полтавы в Киев — жить, работать и менять образ жизни.

В добровольческое подразделение в составе Национальной гвардии Украины ему предложил записаться товарищ. Через несколько дней после подписания контракта Станислав отправился на первый боевой выезд.

Пока парень воюет в Северодонецке, имеет позывной "Айкос". В интервью он рассказал о самых негативных эмоциях, полученных за время войны.

Станислав никогда не планировал служить в армии до того, как войска РФ начали полномасштабную войну, но он лично убил более десятка "орков".

"Убивал (оккупантов РФ, - ред.) неоднократно. Может, больше десятка орков я уже лично убил. Со своими побратимами мы убили приблизительно взвод", - говорит Айкос.

Командиром отделения Легиона Свобода, как он сам говорит, парень стал при трагических обстоятельствах, а не по его желанию.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.

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