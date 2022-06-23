Оккупанты кинули все резервы на захват Северодонецка - Гайдай

Оккупанты бросили все резервы на захват Северодонецка / Коллаж Луганская ОВА, Суспільне

Российские войска собрали все резервы в живой силе и технике, чтобы захватить Северодонецк. "Подмога" прибыла даже с новооккупированных территорий. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Обстрел украинских позиций происходит круглосуточно.

"Все резервы, которые были у россиян, они собрали. Даже с новооккупированных территорий собрали войска, технику и отправили на штурм Северодонецка и направлении Золотого-Тошковка", — сказал Сергей Гайдай.

Оккупантам удалось продвинуться вперед на несколько населенных пунктов со стороны Тошковки.

Стало известно о том, что под оккупацией оказались Лоскутовка и Рай-Аоександровка.

"Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем в химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание II проходной "Азота", российская армия "высвобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", - добавил Гайдай.

Российские военные не прекращают обстреливать Павлоград и Краматорск. В результате обстрелов были ранены трое людей, их госпитализировали. Также было обнаружено тело погибшего мужчины из-за ранений, полученных во время обстрела.

"Считаны новые разрушения в Новоивановке - 8 домов, Горском - 8 домов, Золотом - 9 домов. Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары - по Горскому", - сказал Сергей Гайдай.

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Ситуация в Северодонецке

В американском Институте изучения войны 21 июня заявили, что войска РФ будут пытаться полностью взять под контроль Северодонецк. Ожидается еще более ожесточенная борьба за город. По мнению аналитиков, ближайшая неделя может стать решающей для его обороны.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 22 июня сказал, что у армии Украины присутствуют проблемы в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области. На данном направлении оккупанты бросили не менее трех батальонных тактических групп. Существует угроза окружение украинских войск в Золотом и Горском.

Кроме того, по словам Арестовича, есть предпосылки к тактическому успеху войск России под Лисичанском. Угроза окружения присутствует, но оккупанты пока не смогут реализовать свои планы.

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