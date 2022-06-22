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РФ атакует район Северодонецка и намерена развернуть на Донбассе большие резервы – разведка Британии

22 июня 2022, 10:10

Самые жесткие бои между ВСУ и войсками России продолжаются на Донбассе.

Северодонецк
Войска России пытаются охватить Северодонецк с двух направлений - разведки Британии / Луганская ОВА

Наиболее острые боевые столкновения между силами обороны Украины и оккупационными войсками России продолжаются на Донбассе. Идут обстрелы. Вражеские подразделения пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. По всей вероятности, Москва намерена развернуть большое число резервных сил в регионе.

Согласно данным разведки Великобритании, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Идут сильные обстрелы. Российские оккупанты осуществляют попытки охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Читайте также"Убрали хлам с неба": бойцы ВСУ сбили из ПЗРК российский самолет на ДонбассеСкорее всего, Россия проводит подготовку к разворачиванию большого числа своих резервных сил в регионе.

"Сильные обстрелы продолжаются, поскольку Россия пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Россия, скорее всего, готовится к попытке развернуть большое количество резервных подразделений на Донбассе", - подчеркнули в британской разведке.

Ситуация в Северодонецке

В американском Институте изучения войны 21 июня заявили, что войска РФ будут пытаться полностью взять под контроль Северодонецк. Ожидается еще более ожесточенная борьба за город. По мнению аналитиков, ближайшая неделя может стать решающей для его обороны.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 22 июня сказал, что у армии Украины присутствуют проблемы в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области. На данном направлении оккупанты бросили не менее трех батальонных тактических групп. Существует угроза окружение украинских войск в Золотом и Горском.

Кроме того, по словам Арестовича, есть предпосылки к тактическому успеху войск России под Лисичанском. Угроза окружения присутствует, но оккупанты пока не смогут реализовать свои планы.

Смотрите видео ТСН – оккупанты РФ контролируют большинство жилых кварталов в Северодонецке

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