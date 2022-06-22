УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Есть угроза окружения: Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком

22 июня 2022, 07:13

Российские оккупанты пытаются закрыть в окружении украинские силы в Золотом и Горском. И эта угроза реальна, признал советник главы Офиса президента.

Арестович рассказал о том, что происходит под Северодонецком и Лисичанском
Арестович рассказал о том, что происходит под Северодонецком и Лисичанском / Фото УНИАН, t.me/luhanskaVTSA

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска в Луганской области у Вооруженных сил Украины есть проблемы и даже угроза окружения.

На Изюмско-Славянском направлении продолжаются бои местного значения. Враг перебросил оттуда силы под Северодонецк и Лисичанск. Речь идет как минимум о двух батальонных тактических группах (БТГр). Россияне пытались форсировать Северский Донец в районе Северска, но пока безуспешно.

"У нас большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском. Они бросили не менее трех БТГр на этом направлении. Но поскольку там войска настолько истощены, даже это очень весомая гиря на весы... И эта гиря сработала", – рассказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 21 июня.

По словам Арестовича, сейчас оккупанты пытаются закрыть в окружении украинские силы в Золотом и Горском.

"И угроза этого закрытия реальна", – признал представитель Офиса президента.

Российские войска бросили силы на ряд населенных пунктов к югу от Северодонецка и Лисичанска, пытаясь создать маленькие тактические окружения.

"Они бросили силы на Белую гору, Боровское, на Сыротино (это уже непосредственно под Северодонецком и Лисичанском). Там тоже продолжаются местные бои, которые представляют определенную опасность. Метелкино мы потеряли под Северодонецком", — рассказал Арестович.

Также, по его словам, есть предпосылки к тактическому успеху у российских войск под Лисичанском. Угроза окружения по большому счету есть, но россияне пока не смогут ее реализовать.

Как сообщал Главред, 21 июня аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. Ситуация обострится, а ближайшая неделя станет решающей для обороны города.

Отмечается, что армия РФ снова сосредоточит войска и технику в районе Северодонецка, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны завода Азот, где продолжаются бои.

Другие новости:

война в Украине Северодонецк ВСУ Лисичанск Алексей Арестович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:45

Словакия готова передать Украине истребители Миг-29, но есть условие

07:17

Как вести себя с мужчиной: 6 хитростей на пути к тому, что он вас никогда не забудет

07:13

Есть угроза окружения: Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком

06:41

Удар ВСУ по острову Змеиный: разбит ЗРК Панцирь С1 и радиолокационная станция

06:28

Проверка на прочность: почему Россия угрожает Литве и НАТОмнение

Реклама
06:00

Угроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – ЖдановВидео

05:50

Врежет жара до +34º: украинцы узнали дату нового пеклаВидео

05:50

Налетит ураган и зальет дождями всю Украину: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

05:23

Сокрушительная магнитная буря надвигается на Землю - названы опасные даты

05:20

Самое вкусное королевское вишневое варенье: восхитительно простой рецептВидео

05:00

Нашатырный спирт для огурцов и прочих овощей: как уберечь растения от вредителей

04:52

Россия в панике пытается обойти санкции, чтобы модернизировать войска - разведка КанадыВидео

04:20

Как использовать отвар от молодого картофеля: 3 веские причины не сливать воду в раковину

03:57

Самая дорогая модель в мире показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров

03:50

В моде одежда цвета счастья: с чем сочетать оранжевый, чтобы выглядеть стильно

03:22

Слишком много ягодиц: 63-летняя Мадонна смутила фанатов эпатажным кадромВидео

03:08

Таролог предсказал дату смерти Путина: кто может стать его преемникомВидео

02:43

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала свежее фото актера

02:40

Крым – наша земля: военный эксперт спрогнозировал, куда ВСУ ударят из западного тяжелого оружияВидео

01:45

Сын Илона Маска объявил себя трансгендерной женщиной на зло отцу

Реклама
01:31

Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси: военный эксперт оценил рискиВидео

00:51

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк сделал своей возлюбленной шикарный подарокВидео

00:19

Как спроектировать радость в вашем доме: советы дизайнера интерьров

21 июня, вторник
23:57

Женя из "Сватов" рассказала, общается ли со своими коллегами по сериалу

23:53

Удар авиации по позициям врага: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

23:46

Жена Чмерковского рассказала, как у нее случился выкидыш, пока муж был в Киеве

23:44

"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцом

23:32

"ВСУ обходят, берут в кольцо": оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армииВидео

23:30

6-летняя дочь Беднякова покорила сеть своей песнейВидео

23:00

В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

23:00

"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода ХерсонаВидео

22:32

Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали

22:20

Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибшихВидео

21:59

Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУВидео

21:58

"Володя, ты – проиграл": в речи Токаева нашли тайный посыл к Путину

21:40

Путин залил комнату кровью: ночью к нему примчались медики - СМИВидео

21:39

"Херсон уже виден в прицел и бинокли": Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют из города

21:38

Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк: кто имеет право на деньги

21:33

Столб дыма над Черным морем: пожар на "вышке Бойко" зафиксировал спутник

Реклама
20:58

ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях: у оккупантов серьезные потериВидео

20:36

"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

20:26

У границы Украины рухнул российский штурмовик Су-25, пилот погибФотоВидео

20:23

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенцииВидео

20:18

Волочкова неудачно расставила ноги, рассмешив поклонников: "там паралич седалищного нерва"

20:10

Приметы на 23 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Безработных украинцев будут отправлять разбирать завалы и строить защитные сооружения - Шмыгаль

20:06

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - призВидео

19:53

На Луганщине враг прорвал оборону ВСУ и закрепляется на занятых рубежах - ГенштабВидео

19:27

Мать спела колыбельную у гроба сына: во Львове простились с погибшим на фронте защитником УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять