Есть угроза окружения: Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком

Арестович рассказал о том, что происходит под Северодонецком и Лисичанском / Фото УНИАН, t.me/luhanskaVTSA

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска в Луганской области у Вооруженных сил Украины есть проблемы и даже угроза окружения.

На Изюмско-Славянском направлении продолжаются бои местного значения. Враг перебросил оттуда силы под Северодонецк и Лисичанск. Речь идет как минимум о двух батальонных тактических группах (БТГр). Россияне пытались форсировать Северский Донец в районе Северска, но пока безуспешно.

"У нас большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском. Они бросили не менее трех БТГр на этом направлении. Но поскольку там войска настолько истощены, даже это очень весомая гиря на весы... И эта гиря сработала", – рассказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 21 июня.

По словам Арестовича, сейчас оккупанты пытаются закрыть в окружении украинские силы в Золотом и Горском.

"И угроза этого закрытия реальна", – признал представитель Офиса президента.

Российские войска бросили силы на ряд населенных пунктов к югу от Северодонецка и Лисичанска, пытаясь создать маленькие тактические окружения.

"Они бросили силы на Белую гору, Боровское, на Сыротино (это уже непосредственно под Северодонецком и Лисичанском). Там тоже продолжаются местные бои, которые представляют определенную опасность. Метелкино мы потеряли под Северодонецком", — рассказал Арестович.

Также, по его словам, есть предпосылки к тактическому успеху у российских войск под Лисичанском. Угроза окружения по большому счету есть, но россияне пока не смогут ее реализовать.

Как сообщал Главред, 21 июня аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. Ситуация обострится, а ближайшая неделя станет решающей для обороны города.

Отмечается, что армия РФ снова сосредоточит войска и технику в районе Северодонецка, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны завода Азот, где продолжаются бои.

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