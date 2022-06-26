"Отступление перед контрнаступлением": в разведке объяснили, почему ВСУ оставили Северодонецк

В разведке объяснили, почему ВСУ оставили Северодонецк / скриншот

Украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка в направлении Лисичанска, откуда продолжат оборону. Таким образом Киев пытается стабилизировать ситуацию в Луганской области

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Reuters отметил, что в Северодонецке Россия применила такую же тактику, которую раньше можно было проследить в Мариуполе: город просто стерли с лица земли.

В этих условиях оборону держать невозможно. Поэтому украинские защитники перемещаются к возвышенности Лисичанска.

"Действия, происходящие в районе Северодонецка – это тактическая перегруппировка наших войск. Это уход на выгодные позиции для получения тактического преимущества", – отметил Буданов.

Читайте также"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из СеверодонецкаОн добавил, что сегодня демонстрация военной силы ВСУ – единственный реальный способ вернуть все наши территории.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", - пояснил Буданов.

ВСУ отошли из Северодонецка

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сказал о том, что украинским военным была дана команда отойти от своих позиций в Северодонецке. Он отметил, что войска РФ 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка. По его словам, выход – вынужденная мера. Сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а все эстакады вокруг города уже взорваны.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник 24 июня сказал, что Северодонецк остается самой горячей точкой на фронте. Ведомство не комментирует информацию о выходе ВСУ из города. Он призвал не распространять сведения по этому вопросу.

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