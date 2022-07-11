ВСУ устроили "зажигательный концерт": на Запорожье разнесли тыловую базу РФ

Для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США.
Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчиков во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.
"Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Хлопком разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на не складах БК и ГСМ", – говорится в сообщении.
В свою очередь спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет о подтверждении информации, что Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов в Токмаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Подтверждается информация, что Силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область)", - отметил Братчук.
По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали по военной базе россиян на территории Токмака.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.
На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.
Читайте такжеВСУ продвигаются: в ОК Пивдень анонсировали успехи на южном направлении
Читайте еще:
- Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФ
- ВСУ продвигаются на юге и отразили штурм РФ на Донбассе: враг отступил с потерями
- ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с танками: РФ не может захватить Луганщину – Гайдай