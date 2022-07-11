ВСУ устроили "зажигательный концерт": на Запорожье разнесли тыловую базу РФ

Удар по позициям РФ в Токмаке/ t.me/AFUStratCom

Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчиков во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

"Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Хлопком разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на не складах БК и ГСМ", – говорится в сообщении.

/ t.me/AFUStratCom

В свою очередь спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет о подтверждении информации, что Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов в Токмаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

/ t.me/AFUStratCom

"Подтверждается информация, что Силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область)", - отметил Братчук.

По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали по военной базе россиян на территории Токмака.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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