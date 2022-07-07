ФСБ приехала "усмирять": после удара ВСУ на Запорожье среди оккупантов массовое дезертирство

После удара ВСУ на Запорожье среди оккупантов массовое дезертирство/ Reuters, РИА-Мелитополь

В рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника после того, как Вооруженные силы Украины уничтожили военную базу захватчиков в Мелитополе.

Там начали фиксировать массовое дезертирство. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

"По информации добрых людей, после уничтожения ВСУ военных объектов оккупантов из высокоточного оружия на временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника. Орки массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники мордора, опасаясь новых ударов дяденьки "Ленд Лиза", – говорится в сообщении.

Для ведения розыскных действий по факту дезертирства российских вояк на оккупированные территории Запорожской области даже прибыло подразделение ФСБ России.

По предварительным данным, места дислокации покинули около 30 российских военнослужащих.

Уничтожение военной базы РФ в Мелитополе

Напомним, украинские военные уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских оккупантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.

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