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Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под Мелитополем

3 июля 2022, 21:24

Мелитопольского аэродрома как военной базы российских захватчиков уже не существует, она уничтожена точными ударами.

Взрывы в Мелитополе прогремели под утро 3 июля
Взрывы в Мелитополе прогремели под утро 3 июля / Фото РИА Мелитополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности удара украинских защитников по российским оккупантам.

Как рассказал он Укринформу, Мелитопольского аэродрома как военной базы российских захватчиков уже не существует, она уничтожена точными ударами. При этом остатки техники и личного состава враг вывел.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с трех утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, а после второго удара в шесть утра - вывозить всю уцелевшую технику. Это где-то до 9-10 утра, а после этого не было уже ни одного человека на военной базе, захваченной рашистами", - сказал мэр Мелитополя.

По его словам, от этих ударов не пострадал ни один гражданский житель, а россиян пострадало несколько десятков.

Федоров добавил, что после утренних обстрелов россияне полностью заблокировали Мелитополь на въезд и на выезд где-то к 16 часам, затем движение разрешили, но существенно усилили проверки.

По его информации, несколько часов назад был еще один обстрел недалеко от Мелитополя, близ поселка Мирное, где враги также захватили территорию бывшей военной базы, и после этого они тоже начали вывозить свою технику.

Напомним, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что прошлой ночью ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. По словам Федорова, ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" - сказал Федоров.

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