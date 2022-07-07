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Путин может уничтожить ядерный объект в Украине, но боится реакции двух государств – военный эксперт

7 июля 2022, 09:39

Россия готова применить ядерное оружие, но пока не делает этого, потому что боится ответного удара от США и Великобритании.

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Путин может уничтожить ядерный объект в Украине, но боится реакции двух государств – военный эксперт/ Reuters, gettyimages.com

Российский диктатор Владимир Путин готов применить ядерное оружие в войне против Украины. Однако он боится, что США и Великобритания могут нанести ему мощный удар в ответ.

Эти страны уже предупредили Кремль о своей возможной реакции. Об этом рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, пишет РБК-Украина.

Эксперт отметил, что президент РФ может решиться на еще один опасный шаг – уничтожить один из ядерных объектов на территории Украины.

"Именно поэтому он в первый день захватил Чернобыльскую станцию, а затем бросил огромные усилия для захвата Запорожской атомной станции. Но насколько это ему может удаться – это уже вопрос", – говорит Бадрак.

Он считает, что воплотить такой замысел в жизнь Путину вряд ли удастся, ведь он получит мощные удары в ответ от США и Великобритании, о чем они уже его предупредили. И Путин вероятнее всего такое предупреждение будет учитывать, отметил военный эксперт.

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечал, что президент РФ Владимир Путин использует угрозы применения ядерного оружия как элемент шантажа. Однако возможность использования тактического ядерного оружия исключать нельзя.

Напомним, Казахстан выступает с инициативой разработки до 2045 года плана по ликвидации в мире ядерных вооружений. Причины такого призыва – война России против Украины, риторика по возвращению ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия.

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