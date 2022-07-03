Путин может пойти на применение ядерного оружия: кому грозит опасность - ответ эксперта

Как и когда Путин может нанести ядерный удар - ответ эксперта / Фото Reuters, pixaby

Президент РФ Владимир Путин использует угрозы применения ядерного оружия как элемент шантажа. Но возможность использования тактического ядерного оружия исключать нельзя. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Путин может применить тактическое ядерное оружие не только для удара по Украине, но и по третьим странам, в том числе странам Европейского Союза или же нейтральной территории, приближенной к странам ЕС.

"И вопрос уже к НАТО, насколько они будут адекватно реагировать на подобную угрозу. Насколько я понимаю, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и их союзники, которые обладают ядерным потенциалом, донесли до Российской Федерации все последствия возможного применения тактического ядерного оружия. И паритеты сдерживания в этом плане - достаточно весомый инструмент давления на Россию. С другой стороны, этого исключать нельзя", - сказал Кулик.

При этом эксперт считает, что "если постоянно бояться ядерного шантажа, то насильник и убийца будет наглеть".

Кулик назвал условия, при которых президент РФ может пойти на применение ядерного оружия.

"Амбиции, попытка захватить больше территории, пойти в наступление, нанести новые удары будут лишь провоцировать Путина к этому. Поэтому он использует ядерное оружие как инструмент шантажа и выбивания уступок. Если Запад и Соединенные Штаты осознают и принимают подобный шантаж, он выиграет. Если Запад не отвечает, Россия сужена в возможностях применения ядерных ударов только в критических моментах - например, когда Украина переходит к территории Российской Федерации и наносит массовые удары", - сказал он.

При этом директор Центра исследований проблем гражданского общества считает, что до применения ядерного оружия еще далеко.

"Надеюсь, когда это произойдет, то это произойдет в другой момент и другим способом, и Россия не будет иметь возможности нанести удары. А сейчас ядерное оружие - это оружие шантажа", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, Евросоюз передаст нашей стране медицинское и специализированное оборудование, а также защитное снаряжение на сумму 12 миллионов долларов для защиты здоровья населения. Речь идет о химических, биологических, радиологических и ядерных угрозах.

Другие новости: