ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз

ЕС предоставит Украине специальные средства защиты от химических и ядерных угроз / УНИАН

Евросоюз передаст нашей стране медицинское и специализированное оборудование, а также защитное снаряжение на сумму 12 миллионов долларов для защиты здоровья населения, пишет издание CNN.

Речь идет о химических, биологических, радиологических и ядерных угрозах.

"Поскольку больницы в Украине срочно нуждаются в медицинском оборудовании, ЕС также дарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, а также защитное оборудование для медицинского персонала, например маски и халаты", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Помощь будет доставлена в Украину по чрезвычайным запасам ЕС, которые хранятся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.

"Медицинское оборудование и оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, уже на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им необходимые инструменты для спасения жизни", - сказал Янез Ленарчич, комиссар ЕС по кризисному управлению.

Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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