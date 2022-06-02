В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg / коллаж ua.depositphotos.com

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, который требует единогласного одобрения всех 27 стран-участниц привел к расколу ‒ из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Именно он блокировал последний пакет мер в течение нескольких недель, со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

Все началось с том, что послы Евросоюза согласились исключить патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) из предложенного Брюсселя списка лиц, на которых распространяются санкции.

Как сообщается, Орбан впервые потребовал исключить его из списка в начале мая, но этот вопрос не обсуждался на встрече лидеров ЕС в понедельник. Требование возмутило многих послов стран ЕС, но в итоге они согласились с требованием Венгрии, чтобы обеспечить принятие новых мер.

" Непримиримость Венгрии, возможно, разрушила любую оставшуюся добрую волю в отношениях с другими 26 членами ЕС", сказал один из собеседников, добавив, что "Будапешт будет изолирован как никогда".

Во время встречи лидеров ЕС в понедельник блок предоставил гарантии того, что Будапешт сможет найти альтернативные источники поставок нефти, если поставки по венгерскому трубопроводу будут нарушены.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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