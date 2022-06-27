G7 ударит по РФ новыми санкциями за войну в Украине: в США раскрыли детали

Водятся новые санкции против РФ / УНИАН

Страны G7 договорились расширить санкции против России за немотивированную агрессию против Украины.

Как говорится в сообщении Белого дома, партнеры по G7 в дальнейшем планируют расширять санкции против России за ее вторжение в Украину.

Партнеры по G7 уверены в том, что меры экономического давления должны побудить Россию отказаться от дальнейших военных действий в Украине.

Новые санкции G7 против России:

инициированы новые санкции против сотен лиц и компаний в дополнение к более чем 1000 уже под санкциями (причастных к нарушениям прав человека, военным преступлениям, работе оккупационных администраций. а также тех, кто вовлечен в попытки России воровать украинское зерно и другим способом извлекать выгоду от войны);

согласованы новые санкции против российского оборонпрома и поставки для его нужд (цепочек поставок);

США планируют применить более высокие тарифы к более чем 570 группам российских товаров, что будет стоить России около 2,3 млрд долларов;

США запретят импорт нового российского золота;

планируются санкции против компаний, которые помогают России через посредников обходить санкции – запретив им покупать соответствующие товары, в том числе полупроводники;

ограничительные меры визового характера будут применены в отношении около 500 чиновников за угрозы или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, ее политической независимости, или подавление инакомыслия в России.

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Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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