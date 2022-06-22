Россия в панике пытается обойти санкции, чтобы модернизировать войска - разведка Канады

Россия пытается обойти санкции, чтобы купить компоненты / depositphotos.com

Россия ищет способы обхода санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину. В РФ хотят приобрести западные военные технологии и компоненты. Об этом сообщает разведка Канады.

Военно-промышленный комплекс России существенно зависит от иностранных компонентов и технологий. Из-за санкций РФ потеряла возможность модернизировать свои войска.

"Попытки российских заинтересованных сторон уклониться от этих санкций и незаконно приобрести западные технологии двойного использования/ограниченных технологий будут продолжаться и потенциально расти, в том числе и в Канаде", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии находят способы обхода санкций. Европа запретила импорт подсанкционных товаров, однако разрешался ввоз товаров по уже действующим контрактам, которые были заключены еще до введения санкций. Компании начали подделывать документы и изменять сроки заключения и действия договоров.

Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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