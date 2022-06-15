В Латвии обходят санкции против РФ и Беларуси: компании подделывают договоры

В Латвии обходят санкции против РФ / Reuters

В Латвии обходят санкции, которые были наложены против России и Беларуси в результате полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила гендиректор Службы государственных доходов Латвии Иева Яунземе, сообщает Delfi.

Европа запретила импорт подсанкционных товаров, однако разрешался ввоз товаров по уже действующим контрактам, которые были заключены еще до введения санкций.

Компании начали подделывать документы и изменять сроки заключения и действия договоров.

Всего в Латвии обнаружили более 400 попыток обойти санкции. По этим фактам открыто более 10 уголовных производств.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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