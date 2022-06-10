Шольц заговорил о снятии санкций с России и назвал главное условие

Олаф Шольц / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал вопрос возможности снятия санкций с Россиейской Федерации.

Как подчеркнул он на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде, для отмены западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной, передает CNN.

Кроме того, обращаясь к лидеру Сербии, он заявил, ждет от него поддержки санкций против России.

"Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к пониманию с Украиной", - добавил Шольц.

Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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