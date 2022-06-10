Зеленский ударил санкциями по Путину и его свите: Лавров разразился истерикой

Россия не знает, как реагировать на персональные санкции Украины против так называемой "российской элиты".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва, дескать, не будет реагировать на персональные санкции Украины против президента страны-агрессора Владимира Путина и других кремлевских политиков и чиновников.
Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Россия, мол, не собирается реагировать на санкции Украины против якобы "политической элиты России".
Читайте такжеПланы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном удареПри этом он разразился истерическим "заявлением" в адрес Зеленского.
"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось", - подчеркнул Сергей Лавров.
Зеленский запустил санкции против Путина и России
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня своим указом №400/2022 запустил решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом, он ввел санкции в отношении политиков и чиновников России высшего ранга. В ограничительный список попал и глава государства Владимир Путин.
Кроме того, в перечне лиц, к которым применяются санкции, оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие лица.
Санкции будут действовать на постоянной основе. Активы попавших под ограничения лиц на территории Украины блокируются.
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