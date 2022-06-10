Зеленский ударил санкциями по Путину и его свите: Лавров разразился истерикой

Попавший под санкции Украины Лавров попытался "ответить" Зеленскому / Коллаж Офис президента, Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва, дескать, не будет реагировать на персональные санкции Украины против президента страны-агрессора Владимира Путина и других кремлевских политиков и чиновников.

Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Россия, мол, не собирается реагировать на санкции Украины против якобы "политической элиты России".

Читайте такжеПланы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном удареПри этом он разразился истерическим "заявлением" в адрес Зеленского.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось", - подчеркнул Сергей Лавров.

Зеленский запустил санкции против Путина и России

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня своим указом №400/2022 запустил решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом, он ввел санкции в отношении политиков и чиновников России высшего ранга. В ограничительный список попал и глава государства Владимир Путин.

Кроме того, в перечне лиц, к которым применяются санкции, оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие лица.

Санкции будут действовать на постоянной основе. Активы попавших под ограничения лиц на территории Украины блокируются.

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