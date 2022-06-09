Зеленский ввел санкции против Путина и топ-чиновников РФ

Владимир Зеленский одобрил санкции против Владимира Путина / Офіс президента, Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда высших должностых лиц страны-агрессора, в том числе и против Владимира Путина.

Соответствующий указ президента опубликован по официальном портале главы государства. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что Украина также ввела санкции против премьера РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Кроме того, под ограничительные меры также попал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Полный список чиновников РФ, попавших под санкции Украины:

Путин Владимир Владимирович, президент РФ

Песков Дмитрий Сергеевич, пресс-секретарь президента РФ

Мишустин Михаил Владимирович, председатель Правительства РФ

Белоусов Андрей Ремович, первый заместитель председателя Правительства РФ

Григоренко Дмитрий Юрьевич, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата

Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель председателя Правительства РФ

Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Правительства РФ

Борисов Юрий Иванович, заместитель председателя Правительства РФ

Абрамченко Виктория Валерьевна, заместитель председателя Правительства РФ

Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Колокольцев Владимир Александрович, министр внутренних дел РФ

Шойгу Сергей Кужугетович, министр иностранных дел РФ

Лавров Сергей Викторович, министр иностранных дел РФ

Силуанов Антон Германович, министр финансов РФ

Новак Александр Валентинович, заместитель главы Правительства РФ

Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли РФ

Патрушев Николай Платонович, секретарь Совета безопасности РФ

Оверчук Алексей Логвинович, заместитель председателя Правительства РФ

Чуприян Александр Петрович, исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения РФ

Любимова Ольга Борисовна, министр культуры РФ

Кравцов Сергей Сергеевич, министр образования РФ

Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ

Чекунков Алексей Олегович, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Козлов Александр Александрович, министр природных ресурсов и экологии РФ

Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Патрушев Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства РФ

Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Матыцин Олег Васильевич, министр спорта РФ

Савельев Виталий Геннадиевич, министр транспорта РФ

Котяков Антон Олегович, министр труда и социальной защиты РФ

Решетников Максим Геннадьевич, министр экономического развития РФ

Шульгинов Николай Григорьевич, министр энергетики РФ

Чуйченко Константин Анатольевич, министр юстиции РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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