Российские олигархи летают по Европе несмотря на санкции - Welt

Российские олигархи обходят санкции и летают по Европе / nordwindairlines.ru

Российские олигархи находят способы, как обойти запрет на полеты в воздушном пространстве стран Евросоюза. Уже удалось обнаружить около 30 таких полетов с момента введения санкций. Об этом сообщает Welt.

По данным издания, в марте в Британии остановили полет самолета Cessna, который принадлежит российскому миллиардеру Евгению Швидлеру - другу Романа Абрамовича. Его самолет еще несколько раз пролетал через воздушное пространство Германии. Впоследствии его конфисковали в Лондоне.

В Еврокомиссии утверждают, что российским олигархам удается обходить запрет с помощью подставных компаний и офшоров, которые помогают скрыть настоящих владельцев.

Так, например, был обнаружен самолет Bombardier с номером T7-7AA. Он зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией. Но на самом деле его владельцем является российский бизнесмен Альберт Авдолян, который 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Еще один самолет, имеющий люксембургскую регистрацию, принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу. Он в апреле смог вылететь из Базеля, пересечь воздушное пространство ЕС и приземлиться в Нур-Султане.

С начала введения санкций по меньшей мере восемь полетов совершил по Франции миллиардер Александр Занадворов.

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Напомним, Европейский Союз полностью закрыл небо для российской авиации в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Зеленский запустил санкции против Путина и России

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня своим указом №400/2022 запустил решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом, он ввел санкции в отношении политиков и чиновников России высшего ранга. В ограничительный список попал и глава государства Владимир Путин.

Кроме того, в перечне лиц, к которым применяются санкции, оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие лица.

Санкции будут действовать на постоянной основе. Активы попавших под ограничения лиц на территории Украины блокируются.

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