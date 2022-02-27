Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиации

Ранее о закрытии своего неба для российских самолетов заявили более двух десятков стран.
Европейський Союз полностью закривает небо для российской авиации в связи с полномасштабной войной России против Украины.
Об этом официально заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Ранее воздушное пространство для росавиации полностью закрыла 21 страна Европы:
Чехия,
Польша,
Румыния,
Литва,
Латвия,
Эстония,
Болгария,
Словения,
Великобритания,
Дания,
Бельгия,
Щвеция,
Исландия,
Ирландия,
Финляндия,
Германия,
Австрия
Франция
Италия
Норвегия
Португалия
а также Канада.
Как сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.
Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.
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