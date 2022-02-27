Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиации

Мир закрывает небо для России / mil.ru

Европейський Союз полностью закривает небо для российской авиации в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом официально заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ранее воздушное пространство для росавиации полностью закрыла 21 страна Европы:

Чехия,

Польша,

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Румыния,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Болгария,

Словения,

Великобритания,

Дания,

Бельгия,

Щвеция,

Исландия,

Ирландия,

Финляндия,

Германия,

Австрия

Франция

Италия

Норвегия

Португалия

а также Канада.

Как сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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