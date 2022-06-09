Санкции давят: российский олигарх хочет получить украинское гражданство

Михаил Фридман/ pixabay, пресс-служба YES

Российский олигарх Михаил Фридман намерен получить украинское гражданство.

Как сообщает руководитель Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Forbes Украина, Фридман хочет перерегистрировать свой бизнес в Украине.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – говорит он.

Новиков считает, что перерегистрация бизнеса Фридмана в Украине выгодна, поскольку это подразумевает дополнительные налоги в украинский бюджет.

"Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", – сказал глава НАПК.

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Гражданство Украины

Российский оппозиционер-публицист Александр Невзоров узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ.

Сам Невзоров надеется, что его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.

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