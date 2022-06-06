Зеленский прокомментировал предоставление Невзорову гражданства Украины

Президент объяснил, что Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров подался на украинское гражданство.
"Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", - отметил глава государства, передает Суспильне.
Президент объяснил, что Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
"Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину", – подчеркнул президент.
В то же время, он не объяснил, получил ли Невзоров российское гражданство.
При этом Зеленский отметил, что российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будет предоставляться украинское гражданство.
Гражданство Украины
Российский оппозиционер-публицист Александр Невзоров узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ.
Сам Невзоров надеется, что его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.
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