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Как такового паспорта пока нет: Невзоров рассказал, как получил украинское гражданство

4 июня 2022, 13:53

Сам Александр Невзоров очень и очень надеется, что его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной.

Невзоров, паспорт
Невзоров, паспорт / Instagram и УНИАН

Российский оппозиционер-публицист Александр Невзоров узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ. Об этом он сказал в интернет-эфире телеканала "Украина 24".

Сам Невзоров надеется, что его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.

Как говорит публицист, формально как такового украинского паспорта у него еще нет.

"Есть указ Зеленского и официальное сообщение об этом, которое уже разнесли все средства массовой информации", – сказал Невзоров.

На вопрос журналиста, когда он подал прошение на получение украинского гражданства, Невзоров ответил прямо.

"Не могу сказать, что я прямо запрашивал. Это обсуждалось, и я был горячим сторонником этого. Но это было в те дни, когда честная военная победа Украины, которая может быть, если не будет применено ядерное оружие, была еще очень далеко. Этой всей истории не день, не два, не неделя, а значительно больше времени. Узнал я ровно тогда же, когда узнали все", - подытожил он.

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Напомним, ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.

По данным Геращенко, соответствующий указ подписал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – писал Геращенко в своем Telegram-канале.

Немногим позже сам Александр Невзоров в этом же мессенджере официально факт предоставления ему украинского гражданства.

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Автор: Егор Бунин
Александр Невзоров украинский паспорт война России и Украины
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